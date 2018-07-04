​На следующей неделе в Мышкине пройдет «Фестиваль Мыши – 2018». Праздник под девизом «Все мыши – под нашу крышу!» состоится 14 июля.



Ровно в 11.30 у районного Дома культуры начнется сбор карнавальной колонны. Вместе с жителями города и туристами участие в шествии примут коллектив барабанщиц, духовой оркестр, аниматоры в костюмах мышей.



На центральной аллее города также пройдет выставка кошек и мышей разных пород. На Успенской площади состоятся «Котомышиные бои».



Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12.00. На главной площади города будут чествовать всех жителей района с фамилией Мышкины.



Также в рамках фестиваля на стадионе имени Бутусовых состоится футбольный матч между командами городов Мышкин и Тутаев.



Дети смогут принять участие в развлечении «Мышкин праздник», которое пройдет в городском парке отдыха «Сицкий сад».



Отдельная площадка праздника развернется в Опочининской библиотеке. На поэтический праздник «Звезды от нас не уйдут», посвященный 95-летию со дня рождения члена Союза писателей СССР Владимира Кулагина, приглашаются все любители поэзии.



Всем гостям, которые придут на фестиваль в костюме мыши, будет вручен специальный знак «Мышкарь».



Завершится праздник красочным фейерверком.



С подробной информацией можно ознакомиться на сайте mousefest.ru.