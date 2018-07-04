​В Ярославле 4 июля прошел очередной межведомственный рейд, направленный на пресечение незаконного оборота древесины. Сопроводительную документацию проверили на Тутаевском шоссе, в районе Парижской Коммуны, у водителей пяти лесовозов.



– Сегодня в ходе рейда совместно с сотрудниками ГИБДД и Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры было выявлено нарушение, – сообщил начальник отдела федерального государственного надзора департамента лесного хозяйства Ярославской области Александр Гулящих. – В сопроводительной документации не были указаны сведения о породном составе и объеме перевозимой древесины. На место совершения правонарушения были вызваны сотрудники полиции для составления в отношении собственника древесины административного протокола по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ.



Как пояснил Александр Гулящих, организаторы незаконного оборота древесины часто в сопроводительных документах не указывают место ее вывоза, номер государственного регистрационного знака транспортного средства или прицепа, код-классификатор сортимента. Также нередко декларации о сделках с древесиной оформляют на лицо, не являющееся собственником.



Транспортируемая в отсутствие сопроводительной документации древесина подлежит изъятию с последующей конфискацией. Также за это нарушение предусмотрен штраф – до 700 тысяч рублей, возможна конфискация транспортных средств, с использованием которых совершено административное правонарушение.



Благодаря активизации в течение последних двух лет работы по борьбе с незаконным оборотом древесины и черными лесорубами объем вреда, причиненного лесам, сократился в 4,7 раза. Раскрываемость преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, увеличилась более чем на 20 процентов. На территории региона полностью прекращены вырубки в промышленных объемах.