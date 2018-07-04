​В регионе стартовал новый этап демонтажа рекламы – незаконные конструкции убирают с  фасадов зданий.  Сегодня в Ярославле большой рекламный баннер демонтировали на проспекте Машиностроителей.

–  Размещать рекламу на фасадах зданий без соответствующей разрешительной документации запрещено. Такое разрешение выдается по заявлению заинтересованного лица в установленном порядке, – пояснил  директор департамента имущественных и земельных отношений области Максим Фролов. –  Баннер не должен нарушать сложившийся архитектурный облик здания.  Также наружная реклама на фасаде должна быть безопасна и соизмерима с размерами здания.

Всего на настоящий момент с начала 2018 года в Ярославской области  департаментом имущественных и земельных отношений было вынесено порядка 300 предписаний о незаконном размещении наружной рекламы. 86 конструкций демонтированы, из них более 20 – с фасадов зданий.

Законность размещения отдельно стоящих рекламных конструкций можно отследить по специальной карте-схеме рекламных мест на геопортале Ярославской области. Карта доступна для всех жителей региона.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 18:15
34 просмотров