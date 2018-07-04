​В регионе стартовал новый этап демонтажа рекламы – незаконные конструкции убирают с фасадов зданий. Сегодня в Ярославле большой рекламный баннер демонтировали на проспекте Машиностроителей.



– Размещать рекламу на фасадах зданий без соответствующей разрешительной документации запрещено. Такое разрешение выдается по заявлению заинтересованного лица в установленном порядке, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений области Максим Фролов. – Баннер не должен нарушать сложившийся архитектурный облик здания. Также наружная реклама на фасаде должна быть безопасна и соизмерима с размерами здания.



Всего на настоящий момент с начала 2018 года в Ярославской области департаментом имущественных и земельных отношений было вынесено порядка 300 предписаний о незаконном размещении наружной рекламы. 86 конструкций демонтированы, из них более 20 – с фасадов зданий.



Законность размещения отдельно стоящих рекламных конструкций можно отследить по специальной карте-схеме рекламных мест на геопортале Ярославской области. Карта доступна для всех жителей региона.