​5 июня представители ОНФ вместе с сотрудниками департамента охраны окружающей среды и природопользования обследовали полигон ТБО у деревни Селиваново Угличского района на предмет соответствия нормам экологической безопасности.



– Этот объект находится в поле зрения ОНФ уже в течение двух лет, – рассказал представитель регионального отделения ОНФ Анатолий Упадышев. – В начале нашей работы от местных жителей поступали жалобы. Большая их часть была связана с попаданием стоков с тела полигона в окружающую среду. Сегодня мы видим, что целый блок проблем решен. Результат проведенных на объекте мероприятий налицо.



Особое внимание проверяющие обратили на результат работы по очистке обрывной канавы, предотвращающей попадание за территорию полигона стоков, включая осадки, грунтовые и дренажные воды.



– Фактов нарушений требований экологической безопасности в ходе обследования не выявлено, – доложил старший государственный инспектор департамента охраны окружающей среды и природопользования ЯО Александр Борков. – Утечек из обрывной канавы нет, поступлений каких-либо стоков в Селивановский ручей также не зафиксировано.



В ближайшее время полигон ожидает модернизация. Работы предусмотрены рамками концессионного соглашения, заключенного между ООО «Хартия» и администрацией Угличского муниципального района. Стоимость проекта – около 25 миллионов рублей. В ходе его реализации будут обустроены очистные сооружения, появятся пруд-испаритель и автовесовая.



– На данный момент уже начались подготовительные работы по реконструкции технологической карты полигона, монтажу дренажной системы и обустройству дороги по контуру полигона, – сообщил заместитель руководителя ярославского филиала ООО «Хартия» Александр Фомин. – Заключен договор на осуществление проектных и изыскательских работ. Проведены мероприятия по подготовке к началу строительства, закуплены необходимые материалы. Предполагается, что работы будут завершены к концу следующего года.



Справка



Проверки объектов мусоросортировки и полигонов ТБО проводятся в регионе в рамках формирования новой экологической политики, в частности, совершенствования системы по обороту твердых коммунальных отходов.



В настоящий момент на территории региона осуществляют деятельность 18 полигонов ТКО и один полигон, предназначенный для размещения промышленных отходов. В планах Правительства – модернизация существующих полигонов с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках сотрудничества с региональным оператором в сфере оборота ТКО.