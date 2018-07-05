​С 8 по 14 июля в Ярославле пройдет XIII международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи». Ярославская земля становится местом его проведения уже второй год подряд. Как и в прошлом году, торжественная церемония открытия состоится в День семьи, любви и верности, 8 июля. По красной ковровой дорожке у городского Культурно-зрелищного центра пройдут всеми любимые звезды отечественного театра и кино, зарубежные актеры, режиссеры, а также известные общественные и государственные деятели.



Во время фестиваля в Ярославле будут показаны 30 фильмов режиссеров из 19 стран мира. Это будут картины самых разных жанров: приключения, комедии, мелодрамы. Главными темами всех работ станут взаимопонимание взрослых и детей, воспитание подрастающего поколения.



Конкурсные кинопоказы пройдут с 9 по 12 июля в кинотеатре «Киномакс», расположенном в торговом центре «Аура». Вход на все сеансы бесплатный. В жюри приглашены выдающиеся деятели российского и зарубежного киноискусства. Показы и творческие встречи с любимыми актерами пройдут и в других городах области: Рыбинске, Данилове, Мышкине, Угличе, Тутаеве, Пошехонье, Некрасовском, Гаврилов-Яме. Запланирована организация кинопоказов в детских оздоровительных лагерях и санаториях.



Гостями кинофестиваля в разные дни станут артисты отечественного театра и кино. Планируется, что в Ярославль приедут Валерий Баринов, Нонна Гришаева, Гоша Куценко, Владимир Сычев, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Борис Карамзин, Анна Снаткина, Елена Захарова, Александр Самойленко, Ольга Будина и многие другие.



В рамках кинофестиваля запланирована также масштабная культурная и деловая программа. С 9 по 11 июля пройдет научно-практическая конференция на тему «Информационное пространство и безопасность семьи». Публичные лекции, практикумы, дискуссии на острые социально значимые темы будут открыты для всех желающих. В работе конференции примут участие известные представители отечественной психологии: академик МАИСУ, доктор философии, автор книг и методик «Как понять ребенка» и «Оздоравливающие учебные игры» Андрей Валявский, основатель школы развития эмоционального интеллекта «Академия монсиков» Виктория Шиманская, публицист, психолог Александр Колмановский, главный научный сотрудник Московского городского педагогического университета, кандидат наук, доцент, заслуженный учитель РФ Елена Романичева, автор методики «Куклотерапия» Татьяна Шишова, популярный телеведущий и семейный психолог Марк Бартон.



Справка



Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» проходит при поддержке госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области, департамента культуры и мэрии Ярославля.



Основная цель кинофестиваля направлена на укрепление традиционных семейных ценностей – любви и верности в браке, воспитание детей.



Мероприятие с успехом было проведено в Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, Новосибирске и других городах России.