​Ярославский опыт в развитии системы образования и повышения квалификации педагогов будет представлен на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Мероприятие проходит в Сочи 5 и 6 июля.



Делегацию Ярославской области возглавляет заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.



Вместе с руководством Министерства образования и профильных комитетов Государственной Думы РФ участники совещания обсудят существующий опыт развития образовательных систем. Регионы представят лучшие практики и наработки в сфере общего и дополнительного образования.



– Одним из самых важных показателей успешного развития системы регионального образования является хорошая организация ЕГЭ, – отметил Роман Колесов. – В нашем регионе единая государственная аттестация прошла на высоком уровне. Сбоев ни по одному направлению не зафиксировано. Из 5119 обучающихся, принявших участие в ЕГЭ, 100 баллов набрали 70 выпускников. Семь человек получили высшие баллы сразу по двум предметам. Это очень достойный результат для региона.