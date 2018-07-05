|Ярославский опыт в развитии системы образования и повышения квалификации педагогов будет представлен на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Мероприятие проходит в Сочи 5 и 6 июля.
Делегацию Ярославской области возглавляет заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.
Вместе с руководством Министерства образования и профильных комитетов Государственной Думы РФ участники совещания обсудят существующий опыт развития образовательных систем. Регионы представят лучшие практики и наработки в сфере общего и дополнительного образования.
– Одним из самых важных показателей успешного развития системы регионального образования является хорошая организация ЕГЭ, – отметил Роман Колесов. – В нашем регионе единая государственная аттестация прошла на высоком уровне. Сбоев ни по одному направлению не зафиксировано. Из 5119 обучающихся, принявших участие в ЕГЭ, 100 баллов набрали 70 выпускников. Семь человек получили высшие баллы сразу по двум предметам. Это очень достойный результат для региона.
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