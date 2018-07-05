​Новую методику удаления двухсторонних грыж освоили хирурги ярославской клинической больницы №9. Первая операция была сделана сегодня. Раньше подобные операции делались более травматичным способом, пациенты восстанавливались длительное время, а процент рецидивов был достаточно высок. Теперь все эти негативные факторы можно свести к минимуму. Кроме того, риск развития хронической боли после лапароскопической пластики ниже, чем ранее.



– Сегодня мы имеем возможность обучать наших сотрудников редким способам операций и оперировать пациентов с минимальными рисками для их здоровья, – отметил депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Белокуров. – Благодаря принятой в Ярославской области программе развития здравоохранения появилась возможность приобретать и оборудование, и расходные материалы для операций. То, что еще 2 – 3 года назад казалось невозможным, сегодня мы с успехом применяем на практике.



Чтобы освоить новую методику удаления грыжи, хирурги больницы №9 прошли обучение в московских клиниках. Уже на первые сутки прооперированный мужчина сможет вставать, а через несколько дней при благоприятном прогнозе выпишется из больницы. Раньше пациент с подобным заболеванием дважды ложился на операционный стол.



В целом уровень заболеваемости грыжами среди взрослого населения составляет 50 случаев на 100 тысяч человек. 8 из 10 пациентов с подобной патологией – мужчины. Пик заболеваемости приходится на зрелый возраст (после 45 лет).



Только за 2017 год в ярославской клинической больнице №9 выполнено 360 операций по поводу грыж, из них 60 процентов – это паховые грыжи. Такие операции занимают первое место по частоте среди плановых хирургических вмешательств.



По отзывам пациентов, лучше всего переносится именно эндоскопическая операция при паховой грыже. Галине Майковой всего несколько дней назад провели похожую операцию, и уже сегодня она готовится к выписке.



– Много лет мучилась изжогой, и выяснилось, что у меня грыжа в желудке, – рассказала она. – Хирурги сделали лапароскопическую операцию, которую я перенесла очень легко, несмотря на свой возраст. Сейчас уже собираюсь домой.