|Автопарк ГП ЯО «Северный водоканал» продолжает расти. Сегодня водители предприятия получили ключи от четырех новых экскаваторов и трех манипуляторов. А у участка горизонтально направленного бурения теперь появился 80-тонный разрушитель. Он предназначен для работы в больших котлованах и сможет разрушать трубы диаметром от 150 до 300 миллиметров.
До конца года на предприятии ожидается поступление еще 18 машин. Обновление парка влечет за собой и появление новых рабочих мест. На предприятии уверены, что покупка такой спецтехники – это огромный шаг вперед. Кроме того, это новые специальности и современные виды работ, которыми овладевают сотрудники.
– Следующим этапом будет закупка челюстных погрузчиков, которые могут передвигаться по городу со скоростью до 80 километров в час и обладают высокой мобильностью, – сообщил генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Сергей Ивенков. – Таких машин мы планируем приобрести пять штук. Также в ближайшей перспективе намечена покупка транспорта для перевозки людей. В конце года на предприятие должна поступить тяжелая техника, такая как, например, каналопромывочные машины. Стоимость одной единицы – около 10 миллионов рублей. Развитие предприятия положительно скажется не только на его деятельности, но и на каждом потребителе водоснабжения и водоотведения. Масштабное обновление парка позволит улучшить качество обслуживания сетей, а значит, и водоснабжения населения, как и поручил глава региона Дмитрий Миронов. Мы увеличим оперативность в работе, в поставке услуг и в устранении аварий.
На сегодняшний день автопарк Северного водоканала насчитывает 113 единиц техники. Четверть машин и установок уже обновлена.
Справка
С 1 января 2019 года полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на областной уровень. Вся инфраструктура этой отрасли будет разделена на два района: северный, где якорным водоканалом станет рыбинский, и южный, в котором базовый – ярославский.
В настоящее время опорные водоканалы уже обслуживают порядка 75 процентов населения региона. С каждым из оставшихся муниципальных образований будет составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну Ярославской области, а потом в опорный водоканал. Процесс будет завершен в течение 2018 года.
В 2016 году в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ разработать программы сохранения уникальных природных символов России, в том числе реки Волги. На это направлен проект «Чистая Волга», инициированный губернатором Дмитрием Мироновым.
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