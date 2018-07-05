|В детском лагере «Молодая гвардия», расположенном в Ярославском районе, прошли очередные мероприятия в рамках межведомственной акции «Территория безопасности». Представители силовых структур и ресурсоснабжающих организаций рассказали детям о безопасном поведении на улице и дома.
Сотрудники кинологической службы продемонстрировали навыки работы со своими четвероногими питомцами, рассказали юным слушателям о дрессировке по послушанию и поиску запрещенных веществ.
Специалисты спецназа УМВД России по Ярославской области показали владение навыками рукопашного боя и методы, которыми они пользуются при задержании опасных преступников.
Также гости напомнили ребятам правила пожарной безопасности, провели тематические эстафеты и конкурсы.
Работники филиала ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» провели урок на тему «Опасно – электричество!». После этого дети смогли принять участие в практическом занятии.
Представители ООО «Газпром газораспределение Ярославль» рассказали о мерах предосторожности при использовании бытового газа, сотрудники областной ГИБДД – о правилах дорожного движения, а специалисты филиала ОАО «РЖД» – Северной железной дороги – о безопасности на железной дороге.
По итогам конкурсов и викторин все участники акции получили памятки и другую раздаточную продукцию с полезной и актуальной информацией.
Следующая акция состоится в детском лагере имени Максима Горького 25 июля.
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