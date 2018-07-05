​В детском лагере «Молодая гвардия», расположенном в Ярославском районе, прошли очередные мероприятия в рамках межведомственной акции «Территория безопасности». Представители силовых структур и ресурсоснабжающих организаций рассказали детям о безопасном поведении на улице и дома.



Сотрудники кинологической службы продемонстрировали навыки работы со своими четвероногими питомцами, рассказали юным слушателям о дрессировке по послушанию и поиску запрещенных веществ.



Специалисты спецназа УМВД России по Ярославской области показали владение навыками рукопашного боя и методы, которыми они пользуются при задержании опасных преступников.



Также гости напомнили ребятам правила пожарной безопасности, провели тематические эстафеты и конкурсы.



Работники филиала ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» провели урок на тему «Опасно – электричество!». После этого дети смогли принять участие в практическом занятии.



Представители ООО «Газпром газораспределение Ярославль» рассказали о мерах предосторожности при использовании бытового газа, сотрудники областной ГИБДД – о правилах дорожного движения, а специалисты филиала ОАО «РЖД» – Северной железной дороги – о безопасности на железной дороге.



По итогам конкурсов и викторин все участники акции получили памятки и другую раздаточную продукцию с полезной и актуальной информацией.



Следующая акция состоится в детском лагере имени Максима Горького 25 июля.