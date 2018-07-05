​5 июля на заседании фракций «Единой России» депутаты областной Думы и муниципалитета Ярославля обсудили внесение изменений в законодательство в сфере экологической политики, в частности, в направлении обращения с отходами. Речь шла в том числе о необходимости введения ограничений на ввоз мусора на территорию региона из других областей для последующего захоронения.



– В течение ближайших пяти лет Ярославская область должна приобрести статус экологически безопасного региона. Эта та задача, которую перед всеми нами поставил губернатор Дмитрий Миронов. Очевидно, что для достижения этой цели мы должны объединить усилия и работать сообща, – сказал депутат муниципалитета Ярославля, член фракции «Единая Россия» Михаил Писарец. – Необходимо проанализировать федеральное законодательство, связанное с обращением с отходами, и, возможно, внести в него некоторые корректировки. Я говорю в том числе о необходимости введения ограничений на ввоз мусора в регион из соседних областей для захоронения.



О разработке концепции новой экологической политики, напомним, ранее говорил глава региона Дмитрий Миронов. В частности, на прошедшей 30 июня конференции регионального отделения "Единой России" он призвал присутствовавших активнее включиться в реализацию мероприятий, связанных с формированием принципов экологичного отношений в целом в обществе и бережного отношения к окружающей среде. Предполагалось, что одной из составляющих концепции и должны стать новые законотворческие инициативы.



– К экологической безопасности региона необходим системный подход. У нас существует несколько болезненных точек в этой сфере, и решать их предпочтительнее одновременно, – отметил заместитель председателя Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. – Благодаря главе региона Дмитрию Миронову с мертвой точки сдвинулось решение ряда проблем. Это и переработка содержимого кислогудронных прудов на Менделеевском заводе в Тутаевском районе, и начало исследования залежей так называемого «зеленого масла» в Ярославле, и массовая ликвидация несанкционированных свалок. Конечно, работа с твердыми коммунальными отходами сейчас на повестке. Новая экологическая политика, объявленная губернатором, как раз и охватывает весь перечень актуальных для региона вопросов.



Депутаты отметили, что необходимо также усилить меры реагирования за появление несанкционированных свалок, разработать механизмы поощрения экологически ответственных предприятий и создать условия для развития современной инфраструктуры обращения с отходами.