|В одном из дворов, расположенных на улице Чкалова в Ярославле, была заменена старая скамейка и засыпана большая яма. Работы были произведены сразу после обращения жителей на портал «Делаем вместе».
– По инициативе губернатора области Дмитрия Миронова в регионе была разработана стратегия социально-экономического развития «10 точек роста». Одним из ее приоритетных направлений является именно открытость власти, – отметил первый заместитель директора департамента информатизации и связи Андрей Лебедев. – В связи с этим, в частности, и создан портал «Делаем вместе». Здесь жители могут оставить обращения по самым разным темам.
Представители департамента информатизации и связи, депутаты муниципалитета Ярославля и сотрудники Кировской и Ленинской администрации проинспектировали произведенные работы.
– Важно, что в регионе есть такие ресурсы, как портал «Делаем вместе». Они помогают вовлечь жителей в процесс управления регионом через осуществление контроля за деятельностью органов власти в различных сферах, – прокомментировала депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова.
Сегодня на портале представлены семь тематических разделов. Это «Автомобильные дороги», «Безопасность», «Двор, придомовые территории», «Дом, ЖКХ», «Медицинские учреждения», «Работа МФЦ» и «Транспорт». Любой гражданин может зайти на них и оставить соответствующее сообщение.
Написать на ресурс можно также о протечке крыши, торговле в неустановленных местах, граффити, рекламе, неудовлетворительном состоянии общественного транспорта, несанкционированных постройках и гаражах, восстановлении водостоков и многом другом.
Самыми популярными у жителей области являются разделы, посвященные нарушению правил уборки дворов и проезжей части, проблемам с освещением. Всего на портале жители региона оставили уже более 4 тысяч сообщений.
Справка
Интерактивный портал «Делаем вместе» является частью губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» и одним из инструментов взаимодействия между органами исполнительной власти и гражданами.
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