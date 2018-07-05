​Дорожная карта по реализации проекта модернизации полигона ТКО в Угличском районе утверждена. Документ рассмотрели сегодня в Правительстве области.



В рамках концессионного соглашения, заключенного сроком на восемь лет между ООО «Хартия» и администрацией Угличского муниципального района, в период до 2019 года будет проведена полная поэтапная модернизация полигона у деревни Селиваново. Общий объем финансирования проекта составит около 25 миллионов рублей.



– Понимая значимость проекта для жителей региона, мы уже приступили к реализации дорожной карты модернизации полигона и идем с опережением графика, – рассказал заместитель генерального директора ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Уже проведены подготовительные строительные работы, оборудованы подъездные пути, проведены мероприятия по очистке обрывной канавы, препятствующей проникновению стоков в окружающую среду. Идет устройство дезинфекционного барьера в виде бетонной ванны. Начались работы по обустройству пруда-испарителя, автовесовой, монтажу дренажной системы и устройству технологической дороги по контуру полигона.



Как пояснил Виталий Шубин, в ближайшее время начнутся строительство очистных сооружений и реконструкция технологической карты полигона, что позволит создать полный экологически безопасный цикл утилизации твердых коммунальных отходов.



– Ход выполнения концессионного соглашения контролируется на муниципальном и региональном уровнях, – сообщил начальник отдела по обороту ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Проведенные в рамках проекта модернизации полигона мероприятия уже позволили решить комплекс проблем.



Главным этапом реализации проекта станет размещение полуавтоматического мусоросортировочного комплекса. Благодаря внедрению системы раздельного сбора мусора он позволит в разы сократить объем захораниваемых на полигоне отходов и запустить процесс вторичной переработки ТКО.



Мощность полуавтоматического сортировочного комплекса составит 40 тысяч тонн в год. В результате работы комплекса полезные фракции – черный и цветные металлы, стекло, картон, бумага пленка – будут отбираться, а затем отправляться на переработку.



Справка



Эксплуатация Угличского полигона у деревни Селиваново, площадь которого 5,2 гектара, началась в 2008 году. На сегодня его заполненность составляет 26 процентов общей вместимости. Ежегодный объем захоронения на полигоне – порядка 124 тысяч кубометров.