​Российские специалисты в области архитектуры и искусства высоко оценили реновацию Демидовского сквера и реставрацию Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря - двух важнейших историко-культурных ярославских объекта. Проекты осуществленных работ были представлены в Москве на всероссийском фестивале «Архитектурное наследие».



– Фестиваль «Архитектурное наследие», безусловно, важнейшее мероприятие с точки зрения взаимодействия внутри профессионального сообщества, обмена опытом по сохранению исторического наследия, – сказал советник губернатора, главный архитектор области Михаил Кудряшов. – Ярославская область, обладающая уникальным историческим градостроительным и архитектурным потенциалом, должна перенимать лучшие мировые практики реставрации, реконструкции и регенерации исторической среды, не забывая при этом и об экономическом аспекте.



Работы на объектах были проведены, напомним, в рамках благоустройства зоны ЮНЕСКО в Ярославле. Благодаря достигнутым между губернатором Дмитрием Мироновым и мэром Москвы Сергеем Собяниным договоренностям, в рамках которых региону было выделено 600 миллионов рублей, удалось привести в порядок десятки объектов (дома, скверы, улицы) в центре города.



В фестивале приняли участие президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, руководитель департамента государственной охраны культурного наследия Владимир Цветнов, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин, президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, а также реставраторы, архитекторы, причем не только из России, но и из Германии, Нидерландов, Италии.



Кроме выставочной части, на которой были продемонстрированы лучшие проектные решения реставрации исторических объектов, мероприятие включило в себя также научные конференции, смотры-конкурсы, круглые столы.



Участники отмечали: все встречи были нацелены на поиск оптимальных образцов сохранения памятников архитектуры и исторической градостроительной среды. По их мнению, именно такие мероприятия способны как повысить качество реставрации исторических объектов, так и привлечь внимание общественности к проблемам сохранения наследия.