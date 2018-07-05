​Команды ЯрГУ им. П. Г. Демидова и ЯГПУ им. К. Д. Ушинского прошли первый этап всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». Конкурс проводится с целью популяризации природоориентированного отдыха, туризма, краеведения, формирования идеи активного и здорового образа жизни, привлечения внимания широкой общественности к теме сохранения экологических маршрутов. Его организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».



Команда педагогического вуза для участия в конкурсе предложила краеведческую туристическую эколого-историческую тропу «На Теряеву гору». Маршрут протяженностью 3 километра расположен в Некрасовском районе. История этой местности тесно связана с детством и юностью поэта и писателя Николая Некрасова. Это и стало основным стержнем при разработке маршрута. Проходящие по этой тропе туристы смогут посетить четыре видовые площадки.



Студенты Демидовского университета представили разработку экотропы «Кухмарь». Она проходит по северо-восточному берегу Плещеева озера. Особый интерес представляет флора территории. Ученые посчитали, что вдоль экотропы «Крохмарь» растет 386 видов растений, которые относятся к 71 семейству и 210 родам, 44 вида мхов и 4 вида напочвенных лишайников. Протяженность маршрута – 4,2 километра.



Следующий этап конкурса пройдет с 14 по 31 июля. Командам предстоит пройти маршруты, проработав их с точки зрения логистики, инфраструктуры, а также провести на своих тропах субботники. После этого в оргкомитет конкурса нужно будет направить видеоролик о путешествии, фотографии, карту маршрута с нанесенными предложениями по благоустройству и разметками, вариант экскурсии и информационные материалы для записи аудиогида. Три команды-победителя конкурса будут объявлены 5 сентября и награждены туристической поездкой в один из субъектов России.