​14 июля на левобережной стороне Тутаева во второй раз пройдет фестиваль кино и живописи «РомановГрад – КиноАРТ». На один день улицы романовской стороны превратятся в киностудию, где оживут герои и сцены из известных фильмов, снимавшихся в Тутаеве. У кинотеатра «Экран» будут оформлены киноплощадка и красная ковровая дорожка, по которой пройдут именитые гости фестиваля. В их числе – известный российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин.



В этот же день Тутаев впервые примет участников Всемирного фестиваля уличного кино. В кинозале под открытым небом будет представлено 10 лент молодых режиссеров. Ранее их отобрали члены жюри из 700 поданных заявок.



В этот день каждый желающий сможет принять участие в съемках фильмов как актер массовых сцен и даже главных ролей. Действо фестиваля начнется с приезда на Юбилейную площадь съемочной бригады и формирования «актерского состава». Одним из самых популярных фильмов, которые были сняты в Тутаеве, является кинокартина «12 стульев» Леонида Гайдая. На роль Остапа Бендера проведут отдельный кастинг.



Воссоздадут на фестивале и съемки фильма «Хождение за три моря». На высоком холме будет реконструирована битва монголо-татар с ярославцами. Рядом с Казанской церковью развернется сцена из сериала «Березка» – непосредственными участниками съемочного процесса здесь станут артисты народного театра «Левый берег». Для маленьких участников в зоне «Мульткино» пройдут веселые занятия. Площадь Ленина превратится в большую шахматную доску, сыграть можно будет фигурами размером 120 сантиметров, а на центральной площади города пройдут Кустодиевские гулянья.



Центр туризма «Романов-Борисоглебск» представит новый велосипедный туристический маршрут «Колесим по городу».



Завершится фестивальный день в 23.30 программой с участием каскадеров и открытием подсветки самого высокого объекта в левобережье города Тутаева – смотровой площадки пожарной каланчи.