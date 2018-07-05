​5 июля сотрудники регионального департамента охраны объектов культурного наследия провели выездную проверку хода ремонтно-реставрационных работ на ансамбле Толгского женского монастыря.



Сейчас по периметру ансамбля меняют стропильные системы. Вместо старой кровли делают новую, для изготовления которой используется медь двух типов, в том числе патинированная. Ремонтно-реставрационные работы выполняют по немецким технологиям.



– Старт работам дан в июне текущего года, подрядчик получил от департамента соответствующее разрешение на их проведение, – сообщил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Сейчас работы ведутся на 6 объектах из запланированных 11. Срок окончания – 1 марта 2019 года, но мы планируем, что работы будут завершены к концу текущего года не в ущерб качеству.



Ранее, весной этого года, были принят ремонт крыши этого объекта. Были отремонтированы Святые ворота с церковью Николая Чудотворца, 1672 год – XVIII век, Никольский корпус, 1670 – 1680-е годы, северная башня Святых ворот, XVII век, южная башня Святых ворот, XVII век.



Деньги на реставрацию Толгского женского монастыря выделены из фонда Президента РФ в общей сумме порядка 50 миллионов рублей.