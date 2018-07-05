​В Карабихе проходит двухдневная научно-практическая конференция «Карабихские научные чтения. Музей-усадьба – литература». Мероприятие организовано в преддверии 51-го Всероссийского праздника поэзии, который по традиции пройдет здесь же, на территории музея-заповедника, 7 и 8 июля.



С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратилась директор департамента культуры Марина Васильева.



– В настоящее время в Ярославской области ведется активная подготовка к празднованию 200-летия знаменитого поэта Николая Алексеевича Некрасова. В рамках этой работы особая роль отведена музею «Карабиха». Здесь должен быть реализован проект по созданию постоянной литературной экспозиции, посвященной творчеству поэта, – сказала Марина Васильева. – И нам приятно, что процесс подготовки вызвал живой интерес у профессионального сообщества, которое активно подключилось к обсуждению возникающих теоретических и практических вопросов. Благодарю всех за внимание к проблематике, поддержку и помощь.



В конференции принимают участие музеологи, культурологи, историки и краеведы со всей России, а также из других стран, например, из Германии и Эстонии. Всего в нашу область приехали более 40 ведущих научных сотрудников. Их выступления посвящены сохранению и популяризации творческого наследия Некрасова, а также изучению и развитию русской усадебной культуры.



В рамках конференции состоялось открытие двух выставок. В Некрасовской библиотеке читатели могут познакомиться с книжной экспозицией «Очарование старой усадьбы», а в музее-заповеднике «Карабиха» размещена выставка «В редакцию «Отечественных записок», посвященная 200-летию основания журнала. На этой экспозиции представлены уникальные экспонаты: гонорарные ведомости журнала, составленные Николаем Некрасовым, личные вещи поэта, редкие периодические издания XIX века, открывающие неизвестные страницы истории издания.