​С сегодняшнего дня в Ярославской областной больнице новый руководитель. На должность директора лечебного учреждения назначен Василий Тубашов. Ранее Василий Викторович занимал должность заместителя директора департамента здравоохранения и фармации. Он курировал финансовое и информационно-аналитическое направление департамента. Сегодня он был представлен коллективу больницы.



- Василий Викторович, опытный управленец, он курировал ответственное направление департамента, имеет хороший стаж работы в медицинских учреждениях, - отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Я считаю, что он сможет справиться с теми задачами, которые стоят сейчас перед областной больницей.



Василий Тубашов закончил Российский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», интернатуру и ординатуру по хирургии, имеет ученую степень кандидата медицинских наук. С 2012 года занимал руководящие должности в лечебных учреждениях.



– Ярославская областная больница имеет богатейшую историю, ее специалисты – одни из лучших в регионе, а мастерство некоторых известно во всей стране, – сказал Василий Тубашов, приветствуя коллектив. – Впереди у нас с вами решение важных для больницы задач: это и улучшение доступности оказания медицинской помощи, комфортности пребывания пациентов в стационаре, и модернизация материально-технической базы, и создание межрегиональных центров по оказанию специализированной медицинской помощи в том числе высокотехнологичной.