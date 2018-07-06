​Капитальный ремонт в поликлинике клинической больницы №2 завершен. Сегодня ее двери открылись для пациентов после 7-месячного перерыва. Работы были организованы в рамках федерального проекта по созданию новой модели поликлиник.



– В порядок привели достаточно большие площади, порядка 600 квадратных метров, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Подрядчик выполнил все в срок. Кабинеты оснастили необходимой медицинской мебелью и оборудованием. Серьезной реконструкции подверглись системы вентиляции, холодного и горячего водоснабжения. Хорошо стала выглядеть и регистратура, которую модернизировали по проекту бережливого производства. Приятно, что активное участие в дизайне помещений принимал и медицинский персонал: сотрудники украсили стены рисунками.



Зданию уже больше 40 лет, и такой масштабный ремонт проводился здесь впервые. Стоимость работ – около 6,5 миллиона рублей, около 5 миллионов из которых – средства резервного фонда Президента России.



– Благодаря бережливому производству мы развели потоки больных и здоровых пациентов, – сообщила и. о. главного врача КБ №2 Наталья Селиверстова. – Таким способом мы уменьшим очереди в регистратуру, а процесс диспансеризации будет проходить значительно быстрее. В кабинете забора крови обустроены одновременно 3 – 4 рабочих места, что тоже скажется на качестве оказания помощи нашим пациентам.



В ближайшее время ремонтные работы будут проведены и на втором этаже. Здесь обустроят кабинеты травматолога-ортопеда и хирурга.



– Поликлиника преобразилась, и это видно невооруженным глазом, – отметил депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Белокуров. – Как театр начинается с вешалки, так и поликлиника – с регистратуры. Чуть более полугода назад в КБ №9, главным врачом которой я являюсь, в рамках бережливого производства тоже были проведены ремонтные работы и изменена организационная составляющая. Эффект мы ощутили сразу: исчезли очереди в регистратуру, записаться к специалистам стало проще – для этого теперь есть несколько возможностей. Регистратуру и картохранилище разделили, выделили кол-центр в отдельной зоне. Я думаю, что такие же позитивные изменения ждут и это лечебное учреждение.



Позитивные изменения связаны и с привлечением новых кадров – в этом году поликлиника клинической больницы №2 ждет прихода как минимум троих молодых специалистов в первичное звено.