​В областном центре адаптивной физической культуры и спорта, расположенном в Ярославле, теперь можно заниматься такими видами спорта, как толкание ядра и метание копья. Специализированная спортивная школа, открывшаяся в прошлом году в Заволжском районе, продолжает развиваться, открывая группы по новым дисциплинам.



– Ярославская область является спортивным регионом. Люди с ограниченными возможностями здоровья в адаптивном центре могут заниматься, добиваться спортивных результатов, тем самым чувствуя себя полноценными участниками спортивного движения, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области Сергей Панчишный. – Хочется отметить, что благодаря открытию спортивно-адаптивной школы наши спортсмены уже завоевали 38 российских и международных наград. Очевидно, что появившаяся база позволяет им показывать все лучшие результаты.



Проект по открытию областного центра адаптивной физической культуры и спорта был разработан давно, но реализован только с приходом на пост руководителя области Дмитрия Миронова. Центр появился в регионе в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о доступности занятий физической культурой для максимально широкого круга граждан.



В центре могут заниматься спортсмены с нарушениями слуха, зрения, поражением опорно-двигательного аппарата и другими проблемами со здоровьем. Здесь проводятся занятия легкой атлетикой, велоспортом, армспортом, настольным теннисом, плаванием, шашками, бадминтоном. В настоящее время сюда ходят 248 человек. Один из них – Станислав Бураков. На чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедшем в начале июля в Челябинске, он завоевал бронзовую медаль в метании копья. В другой дисциплине, толкании ядра, ярославский спортсмен остался в шаге от пьедестала, заняв 4-е место.



– Я завоевал медаль на последней, шестой попытке. Благодаря тренеру мне удалось настроиться, сконцентрироваться и взять себя в руки. Спортивно-адаптивная школа дает мне возможность тренироваться, помогает в организации тренировочного процесса, – поделился Станислав Бураков.



В ближайшем будущем в центре откроются группы для занятий пауэрлифтингом, пулевой стрельбой и лыжными гонками.