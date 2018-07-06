​С начала года в органы ЗАГС Ярославской области через портал госуслуг поступило около двух тысяч заявлений, более 65 процентов из которых касались регистрации брака.



– Электронный способ получения любых услуг сейчас очень популярен. По существующим правилам заявление о заключении брака подается за месяц до предполагаемого дня бракосочетания. На портале госуслуг срок на подачу заявления увеличен до трех месяцев, – отметила начальник отдела развития информационного общества регионального департамента информатизации и связи Наталья Хорева. – У ресурса нет выходных и праздников, он работает круглосуточно.



Важной мотивацией в получении государственных услуг именно в электронном виде, по словам самих заявителей, является и 30-процентная скидка на оплату госпошлины. Она, напомним, действует до начала следующего года. Государственная пошлина за регистрацию брака, таким образом, может составить 245 рублей вместо 350, за расторжение брака – 455 рублей вместо 650.



8 июля, в День семьи, любви и верности, готовятся сочетаться узами брака 104 пары. Среди них и Артем Купряшин с невестой. Артем подал документы через портал госуслуг.



– Мы сейчас живем далеко друг от друга. Я прохожу службу в Краснодарском крае. Моя будущая жена живет в Ярославле. Мы подали заявление через портал госуслуг за полгода. Сейчас я приехал в город уже для росписи, очень удобно, – поделился Артем Купряшин.



Справка



В настоящее время на портале госуслуг зарегистрировано около 600 тысяч жителей. Все они имеют возможность получать государственные или муниципальные услуги в электронном виде.