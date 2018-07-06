​Возможности и условия поставок продукции местных товаропроизводителей на московский рынок обсудили 6 июля в Правительстве области. Встреча представителей ярославских предприятий с сотрудниками столичных организаций и департамента торговли и услуг города Москвы прошла под руководством заместителя председателя Правительства области Валерия Холодова.



В настоящее время определено восемь приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ярославской области, включая производство молочной продукции, овощей, мяса, яиц, органической продукции.



– Именно эти направления при необходимой государственной поддержке должны стать драйверами развития АПК региона в ближайшее время, – подчеркнул Валерий Холодов. – Мы понимаем, что Москва – это один из основных рынков сбыта для ярославских товаропроизводителей. В столице поменялась организационно-техническая составляющая реализации продукции, оптимизированы финансовые и товарные потоки.



В ходе совещания ярославским товаропроизводителям подробно рассказали об организации в столице рынков, региональных ярмарок и ярмарок выходного дня, проведении фестивалей. Участие в них можно принять, отправив заявку через официальный портал мэра Москвы.



– Мы приехали с представителями известных сетей и ритейловых компаний, чтобы посмотреть производства, предприятия, пообщаться с сельхозпроизводителями и найти потенциальных производителей, готовых к сбыту продукции на московском рынке, – рассказал заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Денис Косторной. – Особое внимание обращаем на пищевую группу: овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, деликатесы и, конечно, экопродукцию, популярную сегодня в столице.



Сегодня были достигнуты договоренности по поставкам местных продуктов на рынки и в розничные сети Москвы. Кроме того, у ярославских производителей появилась возможность производить продукцию под собственной торговой маркой по заказу ритейлеров. Совместные проекты запланированы в сфере электронной торговли.



– Такие встречи очень помогают производителям с реализацией продукции, – сказала генеральный директор ООО «Торговый дом «Левашово» Елена Халикова. – Областные власти активно сотрудничают с нами в этом направлении и оказывают поддержку. Мы рады, что пришли работать в Ярославскую область, и будем продолжать развивать производство.



В рамках визита столичные гости посетят Угличскую птицефабрику, шоколадную фабрику «Собрание», предприятия компании «АгриВолга» и мастерскую майолики в Ярославле.



Развитие агропромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений социально-экономической стратегии Ярославской области «10 точек роста». Всего в регионе сегодня в сфере АПК реализуется 51 инвестиционный проект, 33 из них – стартапы, 18 направлены на расширение и модернизацию действующих производств. Общий объем инвестиций – более 40 миллиардов рублей.