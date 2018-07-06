​В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Ярославль. 1918. Июльская трагедия», посвященная 100-летию белогвардейского восстания.



6 июля 1918 года началось вооруженное выступление, поднятое членами Союза защиты Родины и свободы. Мятеж продолжался в Ярославле шестнадцать дней, вплоть до 21 июля, и был жестоко подавлен войсками Красной армии с применением тяжелой артиллерии и авиации. Очевидцы тех событий вспоминали, что «тихий, красивый, сонный Ярославль вдруг сделался фронтом ожесточеннейшей гражданской войны».



На протяжении не одного десятилетия ярославские историки-краеведы активно изучали эту страницу истории города.



– Ярославское восстание, или белогвардейский мятеж, как чаще его называют, – это одно из самых дискуссионных и трагичных событий. Это памятная страница истории не только Ярославля, но и всей России, – сказала на открытии выставки директор департамента культуры Марина Васильева. – Благодарю музей, авторов выставки и всех партнеров за то, что они создают проекты, затрагивающие такие сложные и неоднозначные исторические темы.



В Ярославском музее-заповеднике было несколько выставок, посвященных этой теме. Самая первая, открытая в 1924 году тогда еще в Ярославском губернском музее, представляла собой несколько стендов с фотографиями участников мятежа и похорон красноармейцев.



В современном выставочном проекте «Ярославль. 1918. Июльская трагедия» хронология тех событий изложена через фотографии и кадры кинохроники. Большое внимание авторы уделили судьбе города и его жителей, более всего пострадавших в ходе военных действий.



На выставке представлены архивные и музейные документы, фотографии, личные вещи очевидцев тех трагичных дней вековой давности. Некоторые из них экспонируются впервые. Проект содержит самую полную на данный момент кинохронику события. Это материалы, предоставленные Государственным архивом Ярославской области и Красногорским архивом кинофотодокументов. Большую помощь при подготовке выставки оказали сотрудники Ярославской областной универсальной научной библиотекой имени Н.А. Некрасова.



Выставка будет работать до 2 сентября.