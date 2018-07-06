​5 и 6 июля студенты ЯГТУ познакомились с работой осуществляющего государственный экологический мониторинг природоохранного учреждения «Мосэкомониторинг». Образовательное мероприятие было организовано в рамках соглашения между вузом и областным департаментом охраны окружающей среды и природопользования.



– Работа региональной системы экологического мониторинга включает в себя наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, почв, зеленых насаждений, уровней шума, а также за опасными геоэкологическими процессами, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Во время экскурсии студентам рассказали о тонкостях проведения мониторинга, дали возможность пообщаться с опытными специалистами. Это чрезвычайно важно, ведь через несколько лет именно эти ребята будут работать в сфере охраны окружающей среды Ярославской области.



Студенты посмотрели, как на практике аналитическая лаборатория осуществляет наблюдение за состоянием окружающей среды с использованием новейшей аппаратуры.



– Ребята увидели весь сложный процесс мониторинга, включая анализы воздуха, воды, почвы, – сказала заведующая кафедрой «Общая химическая технология и охрана труда» Сахиба Калаева. – Узнали, как работают единственная в стране автоматическая взвешивающая система, современные хроматографы, автоматические титровальные установки, а также пост отбора проб воздуха, который определяет его состав автоматически.



По мнению преподавателей и студентов ЯГТУ, полученная информация будет чрезвычайно полезна для дальнейшей учебы и разработки возможных проектов в области охраны окружающей среды.