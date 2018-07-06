​В поселке Красный Бор Ярославского района благодаря реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» привели в порядок библиотеку. Стоимость ремонта составила 400 тысяч рублей. В помещениях заменены полы, сделан косметический ремонт, обновлена входная группа, закуплены новые стеллажи для книг.



– В феврале этого года жители поселка на общем собрании единогласно проголосовали за включение библиотеки в программу «Решаем вместе!», – рассказал заместитель директора областного департамента общественных связей Владимир Демьянов. – Уже сегодня мы видим результат. Всего в этом году на реализацию проектов по программе «Решаем вместе!» выделено порядка 680 миллионов рублей.



По словам местных жителей, библиотека для них – это культурный центр, где проходят общественные мероприятия. Для детей и подростков здесь организуют занятия, а представители золотого возраста нередко выступают с концертами.



– Библиотеки и дома культуры – это те немногие места, в которых можно провести досуг в сельской местности, – отметил депутат муниципального совета Ярославского района Михаил Никешин. – Наша задача – сделать комфортным проживание людей в каждом отдаленном населенном пункте, чтобы они могли получать новые знания, творчески развиваться. И жители нас в этом поддерживают.



Также в этом году на средства проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в Красном Бору восстановят стелу погибшим воинам. Кроме того, будет благоустроена территория у многоквартирного дома: во дворе появятся парковочные карманы, будут отремонтированы подъездные пути, установлены бордюры и уличные светильники.



Губернаторский проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе Дмитрия Миронова совместно с партией «Единая Россия». Он направлен на выполнение поставленной Президентом России задачи по созданию комфортной городской среды.