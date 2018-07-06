Сегодня, в преддверии Дня семьи, любви и верности 25 супружеских пар области, проживших в браке более 25 лет, были награждены медалями «За любовь и верность». Церемония состоялась в Ярославском художественном музее. Награды вручил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев.



– Говорят, что все семьи счастливы одинаково, а несчастливы по-разному. Я бы хотел поспорить с этим утверждением, – сказал, приветствуя собравшихся, Игорь Селезнев. – Самое главное в любой семье – это умение найти компромисс. Только тогда семья может по-настоящему назвать себя счастливой. Я думаю, что все, кто сегодня присутствует в этом зале такой компромисс уже нашли. Стаж их семейной жизни подтверждает это. Я поздравляю всех с наградой желаю любви, счастья и взаимопонимания.



В этом году в регионе медалей удостоены 58 супружеских пар. Чествование остальных 33 пройдет в муниципальных образованиях области.



Всего с 2008 года, когда в стране стали отмечать День семьи, любви и верности, медалями «За любовь и верность» отмечены более 570 супружеских пар региона. Пять пар, представленных к награждению в этом году, прожили в браке более 60 лет, 20 супружеских пар состоят в браке более 50 лет.



Справка



В день памяти святых Петра и Февронии Муромских 8 июля 2008 года было установлено празднование Дня семьи, любви и верности.



Организационным комитетом разработана концепция празднования, учреждена общественная награда – медаль «За любовь и верность», утверждены положение и инструкция о порядке награждения.



В соответствии с положением медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад. Это семьи с крепкими устоями, совместно добившиеся благополучия и воспитавшие достойных, успешных детей.



Для награждения лучших семейных пар оргкомитет ежегодно выделяет до 70 медалей каждому субъекту Российской Федерации. Ходатайство о награждении медалью возбуждается органами местного самоуправления с учетом мнения общественных организаций. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют предложения по кандидатурам на награждение медалью в оргкомитет. Награждение производится один раз в год решением оргкомитета.