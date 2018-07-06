​Свой праздник во второе воскресенье июля традиционно отмечают все российские рыбаки.



Протяженные морские границы нашей страны, обширная сеть рек и озер открывают доступ к колоссальному объему водных биологических ресурсов. Именно поэтому укреплению рыбной индустрии государство уделяет особое внимание.



Отрасль занимает существенное место в структуре отечественного агропромышленного комплекса. Моряки тралового флота, работники рыбных хозяйств осуществляют вылов объектов добычи, воспроизводство аквакультуры, переработку продукции, содействуя обеспечению продовольственной безопасности, экономическому развитию России.



Искренне поздравляю ярославских профессионалов этого непростого дела и рыбаков-любителей!



Неиссякаемых сил, счастья, домашнего благополучия и крупного вам улова!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов