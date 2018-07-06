​Уважаемые работники и ветераны почтовой службы Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



В современных условиях Почта России играет важную роль в хозяйственной жизни страны, обеспечивая доставку личной и деловой корреспонденции, содействуя реализации органами власти своих полномочий и выполнению социальных обязательств.



Время предъявляет новые требования к отрасли. Сотрудники ярославских предприятий почтовой связи с честью справляются со всем масштабом стоящих задач, расширяют спектр услуг, демонстрируют стремление к непрерывному совершенствованию.



Неизменными остаются ответственность и трудолюбие, с которым вы подходите к своему важному делу, снискавшему почет и уважение.



Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в работе!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов