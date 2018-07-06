​Уважаемые работники и ветераны почтовой службы Ярославской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В современных условиях Почта России играет важную роль в хозяйственной жизни страны, обеспечивая доставку личной и деловой корреспонденции, содействуя реализации органами власти своих полномочий и выполнению социальных обязательств.

Время предъявляет новые требования к отрасли. Сотрудники ярославских предприятий почтовой связи с честью справляются со всем масштабом стоящих задач, расширяют спектр услуг, демонстрируют стремление к непрерывному совершенствованию.

Неизменными остаются ответственность и трудолюбие, с которым вы подходите к своему важному делу, снискавшему почет и уважение.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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