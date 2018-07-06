Уважаемые жители Ярославской области!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот светлый и красивый праздник уходит корнями в глубокую древность, где восемь столетий назад жили святые Петр и Феврония Муромские, ставшие символом любви, преданности и прочной духовной связи. Вспоминая их, мы поддерживаем исторические и культурные традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Дом, семья, взаимопонимание, уважение и поддержка являются в нашем обществе неизменными ценностями, важными ориентирами. Поэтому для региональной власти содействие укреплению института семьи и создание условий для воспитания, всестороннего развития детей – одна из первостепенных задач.

Слова особой признательности адресованы сегодня многодетным родителям и тем, кто окружает своей любовью, заботой и теплом приемных детей.

Желаю всем ярославцам здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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