​Сегодня курорт Ярославское взморье в Рыбинском районе стал главной площадкой празднования Дня рыбака в области. Ранним утром здесь начались соревнования по рыбной ловле на кубок Федерации рыболовного спорта России с участием ярославцев и любителей рыбалки из соседних регионов.



- Дорогие друзья, гости, ветераны и работники рыбохозяйственного комплекса поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рыбака! – сказал, приветствуя гостей торжества, заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – Желаю вам добра, здоровья, экономического благополучия, рыбацкой удачи и полных неводов.



Одним из главных событий праздника стало открытие первой в области рыбной биржи, созданной в интересах поставщиков рыбы и покупателей. Как отметил руководитель курортного комплекса «Ярославское взморье» Дмитрий Родионов, все желающие смогут приобрести здесь свежевыловленную и охлажденную рыбу. Подобные торговые площадки давно зарекомендовали себя в Европе и эффективны для рыбопереработчиков и рестораторов.



Весь день на территории парк-отеля «Бухта Коприно» работают ярмарки с участием местных товаропроизводителей, организованы интерактивные зоны с мастер-классами, проходят выступления лучших творческих коллективов Ярославии. Главным угощением в этот день для всех гостей стала уха, в приготовлении которой соревновались команды предприятий общественного питания.



7 июля в рамках деловой части мероприятия в Коприно прошел круглый стол, посвященный вопросам развития аквакультуры. В заседании приняли участие представители Росрыболовства, Правительства области, бизнес-сообщества, научных и образовательных учреждений, эксперты рыбохозяйственного комплекса.



- Вчера мы обсудили новую меру господдержки проектов в области аквакультуры, – сообщил Валерий Холодов, подводя итоги круглого стола. – В Минсельхоз будет внесено предложение включить в перечень направлений господдержки компенсации на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов в сфере рыбоводства. Сегодня производственные мощности предприятий в регионе практически на 70 процентов изношены, и для развития им необходима помощь.



Также на совещании обсудили вопросы сбыта и поставки рыбной продукции в сетевой ритейл и рационального использования водных биологических ресурсов на Рыбинском водохранилище.



Справка



Аквакультура – одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса в рамках стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым. В Ярославской области ежегодно производят около 35 тонн рыбы. Глава области поставил задачу увеличить ежегодный объем производства в этом секторе до 3 тысяч тонн. В Ярославской области в ближайшее время инвесторы планируют реализовать три проекта в сфере рыбоводства с общим объемом вложений более 1 миллиарда рублей.