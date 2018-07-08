8 июля в Ярославль прибыла уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Здесь в присутствии заместителей председателя регионального Правительства Романа Колесова и Игоря Селезнева в приемной президента РФ в Ярославской области она провела личный прием граждан.



– Проблемы, с которыми приходят люди на личный прием в разных регионах страны, схожи между собой, – отметила Анна Кузнецова. – В основном граждан беспокоят вопросы доступности образовательных учреждений, перевозки детей в школьных автобусах из отдаленных населенных пунктов, лекарственного обеспечения, а также имущественные и жилищные права детей сирот. Помимо системного решения имеющихся проблем, очень важна оперативная помощь семьям в каждом конкретном случае.



С вопросом, касающимся перевозки детей в образовательное учреждение, в частности, обратилась к Анне Кузнецовой жительница Ярославского района. Многодетная мама, проживающая в деревне Половское, попросила об обустройстве в их населенном пункте автобусной остановки. Сейчас для того, чтобы добраться до школы, фельдшерского пункта или областного центра, жителям приходится идти в соседние поселки, Ананино и Сергеево, расположенные в двух-трех километрах.



По итогам рассмотрения обращения Анна Кузнецова рекомендовала включить работы по реконструкции автодороги у деревни Половское в ведомственную целевую программу по развитию региональных автодорог. Администрациям муниципальных образований поручено ускорить выделение земельных участков для строительства разворотных площадок и оборудования автобусных остановок. Кроме того, местные власти должны решить все вопросы организации работы школьных автобусов до начала нового учебного года.



Также к уполномоченному обратилась жительница деревни Правдино Некоузского района, являющаяся опекуном двоих братьев-сирот. Ее вопрос касался обеспечения детей жильем. На прием пришла и мама 16-летнего подростка-инвалида из поселка Борисоглебский с надеждой решить вопрос обеспечения ребенка необходимыми лекарственными препаратами. Было принято решение оказать ей материальную помощь за счёт средств областной программы «Семья и дети Ярославии».



Вечером Анна Кузнецова принимает участие в церемонии открытия XIII Международного кинофестиваля «В кругу семьи». Мероприятие, напомним, организовано в Ярославле при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Ярославской области, мэрии Ярославля и госкорпорации «Ростех» и приурочено к семейному празднику – Дню семьи, любви и верности.