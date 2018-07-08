​Сегодня в Ярославле прошла церемония награждения победителей областного смотра-конкурса «Семья года». Его участниками стали лучшие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей.



– Главная цель этого конкурса –укрепление семейных ценностей, повышение роли семьи в обществе и демонстрация того опыта, который накопили родители в воспитании своих детей, – подчеркнула начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова.



Само состязание проходило в два этапа. На первом было отобрано более 30 семей. В финале оказалось – 12. Ну а лучшей семьей региона по итогам конкурса, стала семья Мареевых из Ярославля. Марина и Андрей Мареевы воспитывают 7 детей. Двое старших сыновей уже работают и учатся, трое – школьники, а двое младших посещают детский сад.



– В этом году нашей семье исполнится 23 года, – рассказала Марина Мареева. – За эти годы были и радость, и боль, и приобретения и потери. Я стараюсь, чтобы наши дети развивали свои творческие способности, росли активными, жизнерадостными и любознательными. Рада, что они разделяют мое мнение. Я очень хочу, чтобы наши дети любили свою Родину, помнили и знали наших родных, уважали других, поэтому рассказываю им о наших предках и веду родословное древо Мареевых.



В рамках церемонии, дипломы и памятные подарки получили еще 12 семей – участников конкурса. Все они сегодня пройдут по красной ковровой дорожке всероссийского кинофестиваля «В кругу семьи» вместе со звездами российского кино.



Справка



Организатор смотра-конкурса «Семья года» – управление по социальной и демографической политике Правительства области. Мероприятие проводится в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии».