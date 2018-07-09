​В списке услуг регионального Центра экспорта появилась новая – содействие в размещении предложений субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на международных электронных торговых площадках, в том числе – помощь в регистрации учетной записи (аккаунта) компании.



– Онлайн-продажи сейчас набирают популярность, многие компании размещают свою продукцию на различных международных площадках. Это быстрый, удобный и эффективный способ рассказать о себе и своем товаре зарубежным заказчикам, – отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Мы приглашаем наших производителей воспользоваться новой услугой. Прием заявок продлится до 15 августа. Кроме того для всех заинтересованных мы организуем семинар по основам размещения и продаж на торговых электронных площадках.



Курс «Возможности онлайн-экспорта» в рамках цикла семинаров Школы экспорта РЭЦ 11 июля проведет сертифицированный тренер Российского экспортного центра, сотрудник Центра экспорта Ярославской области Влада Галанина. В числе тем – трансграничная интернет-торговля, рейтинги стран по объему рынка онлайн-торговли и мировых онлайн-ритейлеров, особенности продажи через собственный интернет-магазин и маркетплейс (Ebay, Amazon, Alibaba, Tmall и JD).



Для каждой темы разработаны практические кейсы, позволяющие участникам семинара уже в момент обучения понять, какие инструменты наиболее эффективны для реализации их товара, какой маркетплейс подходит для их продукции и почему стоит выбрать именно его.



Обучение для одного представителя компании малого или среднего бизнеса бесплатно. Для регистрации необходимо отправить заявку на семинар по ссылке https://exportedu.ru/events/1034/subscribe, дополнительно прикрепив направление на обучение.



Справка



Центр экспорта Ярославской области работает второй год и постоянно расширяет спектр услуг для предпринимателей, ориентируясь на запросы экспортеров и экспортно ориентированных компаний.