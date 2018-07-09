​В воскресенье в городском Культурно-зрелищном центре Ярославля торжественно открылся XIII Международный кинофестиваль «В кругу семьи». Церемонию в День любви, семьи и верности провела актерская супружеская пара – Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.



По красной ковровой дорожке прошли звезды российского театра и кино, популярные артисты Гоша Куценко, Жанна Эппле, Владимир Сычёв, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Анна Снаткина, Елена Захарова, Ольга Будина, Сергей Горобченко, Валерий Баринов и другие. Также в КЗЦ прибыл известный французский актер, исполнитель главной роли в фильме «Такси» Сами Насери.



Почетными гостями мероприятия стали уполномоченный при Президенте РФ по права ребенка Анна Кузнецова и представители госкорпорации «Ростех».



От имени губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова участников и гостей фестиваля приветствовал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.



– Для нас большая честь принимать фестиваль в Ярославле второй год подряд, – сказал Максим Авдеев. – Нашу область очень многое роднит с этим замечательным мероприятием. Те, ценности, которые оно пропагандирует – семья, добро, любовь, гуманное отношение к ближнему – очень близки нашему ярославскому древнему краю. Искренне надеемся, что кинофестиваль пройдет успешно! Желаем всем хороших просмотров!



В рамках программы в Ярославле будут показаны фильмы режиссеров из 19 стран мира. Это картины самых разных жанров: приключения, комедии, мелодрамы. Все они объединены темой семьи. Главные вопросы ­– взаимопонимание взрослых и детей, воспитание подрастающего поколения.



В числе членов жюри – кинокритик Лев Карахан, кинорежиссер из Китая Хуан Цзянь Чжун, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, сценарист и кинодраматург из Сербии Йован Маркович, индийский продюсер и меценат Аджай Харинат Сингх, актриса театра и кино Ольга Будина.



– XIII Международный кинофестиваль «В кругу семьи» – особенный: он проходит в юбилейный год празднования Дня любви, семьи и верности в нашей стране, – отметил президент фестиваля Александр Ковтунец. – Святые благоверные Петр и Феврония Муромские, которых мы чествуем в этот день, являются также и небесными покровителями Общенациональной программы «В кругу семьи», в рамках которой мы проводим этот кинофестиваль и реализуем многие другие проекты. Ярославль – древний красивейший русский город, в котором сохраняются все традиционные семейные ценности.



Яркой частью мероприятия стали выступления популярной группы «Браво», автора-исполнителя Игоря Корнелюка и победителя телевизионного шоу «Голос» иеромонаха Фотия. В завершении вечера был представлен премьерный показ французской картины «В поисках Тедди».



Кинофестиваль «В кругу семьи» проходит при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и Мэрии Ярославля.



Конкурсные кинопоказы пройдут с 9 по 12 июля в кинотеатре «Киномакс», расположенном в торговом центре «Аура». Вход на все сеансы бесплатный.