​На территории Клинической больницы №9 в Ярославле в здании отремонтированного старого пищеблока уже несколько месяцев работает современный диагностический центр. Здесь используют современный томограф, который позволяет проводить МРТ головного мозга, позвоночника, брюшной полости, малого таза и суставов, исследования сердца, легких, а также спектроскопию и трактографию.



За время работы центра сделано порядка 2 тысяч исследований. Около 10 процентов из них – на безвозмездной основе. Это стало возможным благодаря тому, что в рамках государственно-частного партнерства между клиникой и центром подписано соглашение о выделении бесплатных квот для пациентов больницы №9.



– Когда заговорили о государственно-частном партнерстве, многие относились к этой инициативе с настороженностью. Но депутатский корпус идею поддержал, и это привело к положительным результатам, – рассказал депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Белокуров. – Так, по договору центр должен был за это время выделить нам порядка 80 квот, но они сделали вдвое больше. Раньше пациентам нашей больницы приходилось ждать МРТ-обследования месяцами, сейчас очереди практически нет. И все обследования для больных бесплатны.



Заведующий отделения МРТ-диагностики лечебно-диагностического центра Илья Шпунт добавил, что в случае необходимости их сотрудники консультируются по телемедицинским каналам со специалистами ведущей клиники в Санкт-Петербурге.



Надежда Кузнецова много лет является пациентом больницы №9. После аварии страдает артрозом коленного сустава. Сейчас рассматривается вопрос о хирургической операции, но для этого нужна высокоточная диагностика. Сегодня она пришла по направлению на МРТ.



– Мой лечащий врач, ревматолог, которой я очень благодарна, выписала мне направление на МРТ с утра, и в этот же день меня пригласили на обследование. Приятно, что процедура для меня бесплатная – она, насколько я знаю, не из дешевых, – отметила Надежда Кузнецова. – Сейчас пройду обследование и буду готовиться к операции.