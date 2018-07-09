Начинается процесс подбора земельного участка для строительства в Ярославской области современного мусороперерабатывающего комплекса в рамках соглашения, подписанного в мае на Петербургском экономическом форуме губернатором Дмитрием Мироновым и руководством ООО «Хартия».



– Соглашение направлено на развитие в регионе системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Общий объем инвестиций – 5 миллиардов рублей, из них 800 миллионов предусмотрены на создание мусороперерабатывающего комплекса для обслуживания Ярославля и Ярославского района, – рассказал начальник отдела по организации деятельности по обращению с ТКО областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – В настоящее время идет подбор земельного участка. От его места расположения и конкретных характеристик будут зависеть параметры и сроки запуска комплекса.



Реализация проекта предполагает два этапа. На первом предусмотрено строительство полуавтоматического мусоросортировочного комплекса мощностью до 400 тысяч тонн в год с обустройством разгрузочной площадки и складских помещений для хранения вторичных материальных ресурсов.



На втором этапе планируется создание биотермической системы по компостированию (обезвреживанию) отобранной органической фракции в целях дальнейшего получения компоста и инертного техногрунта, который используется для пересыпки изоляционных слоев на полигонах при захоронении отходов.



Технология ускоренного компостирования, которая будет применяться, позволяет производить полное обезвреживание органических отходов и сокращать их объемы на 30-60%. Это важный фактор для оптимизации процесса захоронения ТКО на полигоне «Скоково».