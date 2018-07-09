|Воспитанники одного из детских домов Ярославской области, а также дети из приемных семей встретились с известным хоккеистом, капитаном команды «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным и увидели главный трофей НХЛ Кубок Стенли. Поездка на спортивную базу «Динамо» в Новогорск, где прошел спортивный праздник, была организована по поручению губернатора Дмитрия Миронова.
– Пообщаться с такой звездой хоккея, как Александр Овечкин, – мечта многих болельщиков. У ребят из ярославского детского дома она сбылась, – отметил Дмитрий Миронов. – Надеюсь, они запомнят этот день надолго. Именно такие события и встречи заставляют двигаться вперед, достигать новых вершин.
Традиция предоставлять кубок на один день каждому игроку победившей команды зародилась еще 1995 году. За прошедшее время трофей уже неоднократно побывал в России.
– Всегда очень приятно возвращаться домой, на родную землю. Спасибо руководству «Динамо» за то, что разрешили привезти кубок именно сюда, – сказал Александр Овечкин. – Желаю всем ребятам достичь поставленных целей, стать теми, кем они мечтают.
На мероприятии гости смогли сфотографироваться с лучшим форвардом НХЛ и хоккейным трофеем.
Фото: https://dynamo.ru
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