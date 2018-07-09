|Вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, предусматривающие ужесточение наказания за незаконную охоту.
Так, если раньше за добычу лося браконьеру грозил штраф до 200 тысяч рублей, то теперь – от 500 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, теперь за данное правонарушение гражданин может быть лишен свободы на срок от трех до пяти лет, а также права занимать определенные должности.
– Внесение изменений в Уголовный кодекс будет серьезным рычагом в борьбе с браконьерами. В разы увеличен объем штрафов и введена форма уголовного наказания в виде лишения свободы, – пояснил заместитель директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Евгений Рощин. – Ужесточение ответственности за нарушение требований законодательства в сфере природопользования сократит незаконную добычу объектов животного мира.
В Ярославской за последние два года создана и эффективно работает новая система межведомственного взаимодействия по противодействию браконьерству. По данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, в рамках рейдов совместно с сотрудниками охотхозяйств и УМВД в 2017 году выявлено 72 уголовно наказуемых случая, с начала этого года – 42 случая, пять человек привлечены к ответственности, по остальным фактам проводятся следственные мероприятия.
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