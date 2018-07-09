​9 июля в Ярославле прошло собрание экспертов, которые будут работать над созданием концепции новой экологической политики. Она формируется по инициативе губернатора Дмитрия Миронова и станет основным ориентиром отрасли на ближайшие пять лет.



По поручению главы региона для максимально всесторонней проработки вопроса создано пять экспертных групп, в которые вошли около восьмидесяти человек: деятели науки, экологи, сотрудники профильных организаций, журналисты, представители общественности.



– Каждая из экспертных групп в течение двух месяцев будет анализировать проблематику и разрабатывать предложения по пяти основным направлениям концепции: «Обращение с отходами», «Вода», «Лес», «Воздух», «Просвещение», – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Итогом этой деятельности должен стать пакет предложений по каждому из направлений на ближайшую и долгосрочную перспективу. Эту работу необходимо выполнить до конца сентября, чтобы проекты и инициативы могли быть учтены при составлении регионального бюджета на следующий год.



За каждым из направлений закреплены модераторы – сотрудники профильных структурных подразделений департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, которые выполняют организаторские и коммуникативные функции. Работа в экспертных группах по направлениям начнется уже с завтрашнего дня.



– Участие общественности в решении вопросов экологической безопасности региона чрезвычайно важно, – подчеркнул депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец. – Сидеть сложа руки мы не имеем права сегодня. Мы, депутаты фракции «Единая Россия» областной Думы и муниципалитета Ярославля уже начали работу в данном направлении, инициируя внесение изменений в законодательство в сфере экологической политики в направлении обращения с отходами Мы начали прорабатывать вопрос законодательного регулирования ввоза мусора на территорию региона из других областей для захоронения. Уверен, что в рамках работы экспертных групп появятся и другие предложения, касающиеся корректировки нормативных документов и законотворческих инициатив в сфере экологической безопасности.