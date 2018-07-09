​К концу 2022 года в регионе будет построена новая судоверфь и выпущена пилотная партия судов. Соответствующее соглашение подписано между Правительством Ярославской области и ООО «Паритет-Центр» на прошедшем в конце мая Петербургском экономическом форуме.



По словам директора департамента инвестиций и промышленности Галины Пенягиной, появление этого производства усилит позиции гражданского судостроения.



– Региональное Правительство создает для инвестора комфортную среду, поддерживает реализацию проектов, которые ориентированы на внешние рынки, – отметила Галина Пенягина. – Мы видим, как прирастают внутренние инвестиции в промышленность. Так, компания «Паритет-Центр», расширяя свое производство, наращивает потенциал судостроительного кластера региона. Строительство новой верфи позволит создать рабочие места. К тому же инвестор внедряет новые технологии в судостроении, развивает культуру бережливого производства и привлекает в свой коллектив молодых специалистов.



В настоящее время в Ярославской области сложились благоприятные предпосылки для формирования полноценного судостроительного кластера, работают известные предприятия, входящие в состав крупных холдингов. Производства ориентированы как на гражданское судостроение, так и на гособоронзаказ и обеспечены портфелями заказов на 2018 год. Отрасль обладает высоким научно-техническим потенциалом, внедряет новейшие технические решения.



Как подчеркнул соучредитель инвестора Алексей Лукьянов, необходимость расширения производства ООО «Паритет-Центр» обусловлена возросшим спросом на продукцию компании при комплексной поддержке со стороны Правительства Ярославской области.– Задача любого предприятия заключается в наращивании производственного потенциала. Для этого в регионе созданы все условия: благоприятный инвестиционный климат и поддержка инвесторов со стороны Правительства, – сказал Алексей Лукьянов. – Сегодня мы можем выпускать одно судно в месяц, а заказами обеспечены на 9 месяцев вперед. Время ожидания заказчиков необходимо снизить. Строительство новой верфи позволит решить эту проблему и оснастить производство новым современным оборудованием для лазерной резки металла, покраски судов.



Инвестор вложит в создание новой верфи порядка 400 миллионов рублей. Будет построено два судостроительных эллинга для изготовления судов до 30 метров, проектно-конструкторское бюро и вспомогательная инфраструктура. Проект позволит создать не менее 45 новых рабочих мест.



Справка



ООО «Паритет-Центр» с 1997 года является производителем и экспортером судов на подводных крыльях, с 2013 года – водных велосипедов SEABIKE. Прогулочные яхты, уникальная разработка компании, поставляются в ряд стран мира и востребованы на туристическом рынке.



В настоящее время «Паритет-Центр» готовится к реализации в Ярославле туристического проекта по организации экскурсий по Волге на яхтах на подводных крыльях. Экскурсии дополнены виртуальной реальностью, позволяющей увидеть город в прошлые эпохи с высоты полета птицы. Проект получил высокую оценку Президента РФ Владимира Путина и главы Ростуризма Олега Сафонова.