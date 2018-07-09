​Государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал» продолжает работы по улучшению качества водоснабжения в Мышкине. За месяц около 740 метров изношенных сетей здесь заменено на полипропиленовые, которые смогут прослужить более 50 лет.



В частности, более 300 метров новых труб проложено на участке водопроводной линии по улицам Никольская и Гагарина.



– Эти сети не меняли более сорока лет, – рассказал начальник ПТП «Северного водоканала» в Мышкине Роман Шувалов. – За месяц здесь было обнаружено четыре утечки, поэтому приняли решение не латать бесконечно старую трубу, а заменить аварийный участок полностью.



Похожая ситуация была и в селе Флоровское Мышкинского района. Там постоянно возникали проблемные ситуации на старой линии, которая снабжает водой целую улицу. Обслуживанием этих сетей в последние годы никто не занимался, изношенные трубы стали течь. Сейчас здесь заменено более 250 метров. Современные трубы проложены также на участках улицах Строителей, Успенской и Гагарина в Мышкине.



На прошлой неделе Северный водоканал продолжил обновление парка техники. Это будет способствовать решению задачи по повышению качества водоснабжения населения региона, поставленной губернатором Дмитрием Мироновым.



Напомним, С 1 января 2019 года полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на областной уровень. Вся инфраструктура этой отрасли будет разделена на два района: северный, где «якорным» водоканалом станет рыбинский, и южный, в котором базовый – ярославский водоканал.Однако, уже сегодня опорные водоканалы обслуживают порядка 75 процентов населения региона.



С каждым из оставшихся муниципальных образований будет составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну Ярославской области, а потом в опорный водоканал. Процесс будет завершен в течение 2018 года.



Справка



В прошлом году в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ разработать программы сохранения уникальных природных символов России, в том числе реки Волги. На это направлен проект «Чистая Волга», инициированный губернатором Дмитрием Мироновым.