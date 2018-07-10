​21 июля в Угличе во второй раз пройдет фестиваль «Углече поле». В этом году церемония открытия посвящена включению города в состав Золотого кольца России.



Сегодня этот туристический маршрут возвращает себе статус наиболее востребованного и узнаваемого в стране. Долгое время официальный список входящих в него городов оставался неизменным. В январе на встрече с Президентом России Владимиром Путиным представители региона выступили с инициативой включения Углича в Золотое кольцо России. Предложение было рассмотрено и одобрено Советом по вопросам систематизации культурно-познавательного туристского маршрута.



– Вступление Углича в число городов Золотого кольца России очень почетно. Это уже четвертый город нашего региона, который входит в национальный проект, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Особенно важно, что Углич ориентируется на приоритеты развития туризма как отдельной отрасли экономики, обозначенной губернатором Дмитрием Мироновым в качестве одной из 10 точках роста. Уже второй год подряд Углич продолжает «пересборку» традиционного городского праздника. Мы видим, что города ярославской гардарики развивают новые форматы проведения культурных мероприятий, которые ориентированы на увеличение туристического потока.



«Углече поле» – это самое первое название города, под которым он упоминается в летописи, и именно оно было выбрано для фестиваля. Здесь жители и гости города смогут попробовать «кухню на углях» и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд на основе местных продуктов.



Впервые будет работать «Чайный двор» с «самогарной» лабораторией. На нем будет все, что можно представить на чаепитии в гостеприимном доме: расписные пряники, бабушкино варенье, десерты, Иван-чай, а еще выставка чашек и сервизов.



В городском парке пройдет фестиваль уличного кино, литературное кафе, состоится открытая встреча «Городской мастерской»: обсуждать будут то, каким быть Угличу в будущем.



В деревянном городке у Казанской церкви кукольный театр «Петрушка» представит два спектакля, для самых маленьких участников развернется потешная поляна с мобильным планетарием, играми и детской библиотекой.



– Фестиваль «Углече поле» – это главное событие года в городе, – подчеркнул глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин. - Мы работаем над тем, чтобы наш фестиваль позиционировал Углич как город с глубокими традициями, древней историей. Углич – это город на реке времени с массой городских историй, и мы постараемся рассказывать их через фестивальных персонажей.



В завершение фестиваля с концертом на Большой сцене выступят творческие коллективы из городов Золотого кольца. Вечером главная площадь Углича превратится в танцевальную площадку, а над Волгой будет дан праздничный фейерверк.



Подробнее о фестивале на сайте: угличфест.рф.