​В Ярославской области стартовал Всероссийский форум молодых семей. Его участниками стали более 400 человек – это 170 молодых семей из почти 60 регионов России, специалисты по воспитанию детей, психологи, предприниматели и блогеры.



Почетные гости мероприятия – начальник управления Молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Юрий Быкадоров, герой России, летчик-космонавт, председатель Российского Движения школьников Сергей Рязанский, ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация» Алексей Гусев и другие.



– Семья – это очень важная социальная единица. Вопросы семейной политики у Правительства нашего региона всегда в приоритете, – подчеркнул на открытии форума директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – С 2008 года в Ярославской области активно работают клубы молодых семей. Сегодня в 32 клубах занимаются около двух с половиной тысяч человек – это примерно восемьсот молодых семей. Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья чувствовала заботу и поддержку, смело и уверенно смотрела в будущее.



Цель форума – формирование общероссийского сообщества молодых семей. Образовательная программа коснется вопросов развития клубного движения в этой среде, добровольческих и других практик. Планируются встречи с гостями и экспертами, круглые столы, нетворкинг-сессии, тренинги по актуальным вопросам семейной и детской психологии.



Традиционно важной частью форума является программа для родителей с детьми, состоящая из мастер-классов, посещения культурных и исторических мест, а также фестиваль клубов молодых семей, который пройдет в Ростове. Для детей будут организованы уроки увлекательной истории, викторины и конкурсы.



Также в рамках форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов. Его участники представят свои предложения по развитию клубного семейного движения и оказанию общественно полезных услуг населению в статусе НКО. Лучшие социально значимые инициативы будут рекомендованы к получению грантовой поддержки.



Форум продлится до 14 июля.



Справка



Всероссийский форум молодых семей проводится с 2015 года. Организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи в партнерстве с Правительством Ярославской области. Мероприятие проходит при поддержке Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Национальной родительской ассоциации, Ассоциации организаций по защите семьи.