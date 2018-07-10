|В Данилове начались работы по комплексному благоустройству дворов в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которая реализуется в регионе при поддержке партии «Единая Россия».
На территории у четырех многоквартирных домов на улицах Шарохина, Володарского и Петербургской уже выполнены работы по выборке грунта, подрядная организация завозит песок и устанавливает бордюрный камень. После ремонта асфальтового покрытия тротуаров и дворовых проездов общей площадью более 2000 квадратных метров начнется замена уличных светильников, установка новых лавочек и урн.
– По программе «Решаем вместе!» на ремонт этого двора выделено более 4 миллионов рублей, – рассказала глава городского поселения Данилов Наталья Косихина. – Планируется, что работы завершат к 1 августа. Будут улучшены условия проживания почти 500 человек, которые проживают в этих четырех домах. Они также внесли свой финансовый вклад в реализацию проекта в размере 41 тысячи рублей.
В 2018 году в Данилове благодаря губернаторской программе «Решаем вместе!» будет приведена в порядок еще одна дворовая территория – у трех домов на улице Урицкого. На эти цели предусмотрено 4,9 миллиона рублей. Кроме того, в планах работы в парке Победы, ремонт спортивного зала ДЮСШ №1.
Справка
Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным перед регионами.
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