​Комиссия во главе с руководством регионального департамента строительства Виктором Неженцем проинспектировала ход возобновленного строительства четырех проблемных домов в микрорайоне «Зеленый квартал» в Ярославле.



Их возведение началось еще в 2014 году, а в 2016 жители должны были въехать в новые квартиры. Однако работы встали, компания-застройщик была признана банкротом, в отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело. Объекты были включены в число проблемных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.



Правительство Ярославской области нашло инвесторов для завершения четырех жилых домов «Зеленого квартала» – это строения 18, 19, 20 и 21. Весной этого года стройка возобновилась. Темпы работ хорошие: здания уже находятся в высокой степени готовности. Планируемый срок сдачи – август – сентябрь 2018 года.



Инвесторы в качестве компенсации получат без торгов земельные участки на сумму затрат. Это стало возможным благодаря принятому в 2017 году областному закону.



– Деятельность Правительства региона в части решения проблем обманутых дольщиков – одна из опорных точек улучшения качества жизни людей в регионе, – сказал Виктор Неженец. – По поручению губернатора Дмитрия Миронова мы активно занимаемся поиском инвесторов на проблемные объекты. К сожалению, не всегда это процесс быстрый – на некоторых долгостроях ситуация может усугубляться разного рода обременениями. Однако ситуация за последние два года значительно улучшилась. В 2017 году было введено 16 проблемных жилых домов (годом ранее – всего два) и решена проблема 1264 участников долевого строительства. Полностью снят вопрос в Тутаевском муниципальном районе.



Сейчас в регионе также завершаются работы на строении 12 по улице Нефтяников в поселке Кузнечиха Ярославского района, дом на улице Новоселковской, ЖК «Радужный». На все эти объекты вышли инвесторы, найденные региональными властями. В 2018 году уже введен в эксплуатацию многоквартирный дом в Заволжском районе Ярославля, а всего к сдаче до конца декабря запланировано 14 проблемных объектов. Благодаря этому квартиры смогут получить порядка 900 обманутых дольщиков, полностью будет снят вопрос в Рыбинске.