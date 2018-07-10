​В первом полугодии за использование лесов Ярославской области в бюджет поступило 156,5 миллиона рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



– За последние два года благодаря усилению контроля за администрированием доходов от пользования лесами удалось уменьшить количество должников – арендаторов лесных участков в два раза, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Из 156,5 миллиона рублей, 84,9 миллиона рублей поступило в федеральный бюджет и 71,6 миллиона рублей – в областной.



Результаты мероприятий по взысканию задолженности оплаты использования лесов размещаются в общедоступном формате на сайте департамента лесного хозяйства. В случае невозможности решения вопросов с должником в мирном порядке запускается процедура судебных разбирательств. В течение трех рабочих дней после вступления решения суда в законную силу информация о неплательщике включается в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.



Кроме того, в этом году впервые департаментом проведены аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства. В результате дополнительно в областной бюджет поступило 43,4 миллиона рублей.