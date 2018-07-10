​Количество контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства по государственным закупкам Ярославской области, за первое полугодие практически в 1,5 раза превысило показатель прошлого года и составило 3225.



В сфере малого и среднего бизнеса работают 162 тысячи человек – четверть экономически активного населения региона.



– Уровень развития малого и среднего предпринимательства – важный показатель состояния экономики, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – В конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым госкомпаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий. Наша задача - оптимизировать и совершенствовать также контрактную систему Ярославской области, и сейчас мы работаем над повышением прозрачности закупок по всем направлениям.



Процедуры, связанные с участием в торгах, становятся проще, в том числе благодаря технологии электронных торгов. С 1 июля заказчики могут использовать новые электронные формы закупок, в связи с чем систематизирована работа электронных торговых площадок.



В прошлом году региональные предприятия в соответствии с законом 223-ФЗ заключили контракты на поставку продукции крупным заказчикам общей стоимостью более 570 миллионов рублей. Кроме того, по итогам 2017 года объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего бизнеса Ярославской области увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил 10 миллиардов рублей.