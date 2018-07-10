​10 июля в Зоологическом музее ЯГПУ имени К.Д. Ушинского прошло первое заседание экспертной группы, которая работает над созданием концепции новой экологической политики по направлению «Просвещение».



– Экологические проблемы должны решаться не только техническими и административными средствами, но и путем формирования определенной системы ценностей по отношению к окружающей среде, – сказала модератор экспертной группы «Просвещение», главный референт отдела экономики и планирования регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Елена Анашкина. – Речь идет о формировании нового менталитета в направлении экологически безопасного и устойчивого развития России. Итогом нашей деятельности должен стать пакет предложений, способствующих достижению этой цели. Работу необходимо завершить до конца сентября, чтобы проекты и инициативы были учтены при составлении бюджета региона на 2019 год.



В рамках обсуждения были отмечены положительные изменения в направлении экологического просвещения и образования, произошедшие в регионе за последние два года. Так, в 2017 году принят закон «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ярославской области». Заключено соглашение о взаимодействии региональных департаментов охраны окружающей среды и образования для проведения комплекса просветительских мероприятий в сфере экологии. Участниками программы «Эко – школы/Зеленый флаг» стали более 15 образовательных учреждений.



Регион принимает активное участие в проектах, инициированных Советом Федерации РФ. Успешно реализуются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы», образовательный проект «Помочь может каждый!», направленный на экологическое воспитание и просвещение молодежи путем вовлечения в массовые природоохранные мероприятия.



На заседании эксперты определили проблемное поле в направлении экообразования с учетом региональных особенностей, проанализировали причины его возникновения и обсудили наиболее перспективные пути их решения.



– Нам необходимо продумать конкретные механизмы, мероприятия, проекты, – подчеркнула член Общественной палаты Ярославской области Татьяна Бородина. – В частности, у меня есть комплекс предложений по формированию культуры обращения с мусором. Люди должны осознавать необходимость раздельного сбора отходов, вторичной переработки. Особенно важно это сейчас, когда на региональном уровне началось создание современной экологически безопасной системы оборота ТКО. Нашей целевой аудиторией являются не только дети и молодежь, но и все взрослое население региона. Значит, мы должны предлагать решения, интересные каждому человеку, независимо от его возраста и профессиональной подготовки.



Концепция новой экологической политики формируется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. По его поручению для максимально всесторонней проработки вопроса создано пять экспертных групп, в которые вошли деятели науки, экологи, сотрудники профильных организаций, журналисты, представители общественности.



Каждая из экспертных групп в течение двух месяцев будет анализировать проблематику и разрабатывать предложения по пяти основным направлениям концепции: «Обращение с отходами», «Вода», «Лес», «Воздух», «Просвещение».



– Сегодня мы обсудили несколько направлений реализации образовательных проектов по работе и с самыми маленькими жителями региона, и с представителями старшего возраста, – прокомментировала итоги первого заседания член группы «Просвещение» депутат муниципалитета города Ярославля, член фракции «Единая Рросия» Юлия Миронова. – Эксперты сошлись во мнении, что необходим комплексный подход к вопросам, включение в их решение органов местного самоуправления, общественных организаций и образовательных учреждений. Мы рассмотрели удачные практики реализации проектов в сфере экологического просвещения в нашем и других регионах. Например, всероссийскую инициативу «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы», в которой принимают участие множество структур и различные категории населения. Самый лучший и эффективный, с учетом специфики нашего региона, опыт взяли на карандаш.



Следующее заседание экспертной группы «Просвещение»" состоится 19 июля.