​Со 2 по 9 июля во Дворце Молодежи проходили занятия для молодых танцоров и хореографов в рамках проекта «PRO-движение». Его участниками стали более 100 человек из Белоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области.



– В этом году проект «PRO-движение» вышел на новый уровень, – отметил заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков. – Мастер-классы для творческой молодежи по направлению «Хореография»» получили финансовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи на Всероссийском конкурсе проектов в рамках образовательного молодежного форума «Таврида».



На протяжении недели молодые танцоры и хореографы посещали мастер-классы, лекции по наследию русской и мировой хореографии, созданию костюмов и иностранному языку, практикумы по режиссуре, хореографической работе, музыкальному и световому сопровождению постановки. Кроме того, в этом году в рамках проекта впервые работала лаборатория балетмейстеров «Точка опоры». Здесь юные хореографы смогли попробовать свои силы в постановочной деятельности.



Также для участников проекта была подготовлена культурно-игровая программа.