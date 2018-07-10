​В настоящее время в регионе достраиваются сразу несколько «проблемных» объектов. На завершающей стадии строительства находятся дома в поселке Кузнечиха Ярославского района, ЖК «Радужный» и строение на улице Новоселковской. Всего в текущем году планируется сдать 14 жилых долгостроев. Об этом сегодня на заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков, прошедшем в Ярославской областной Думе, сообщил заместитель губернатора области Андрей Шабалин.



– Для завершения всех этих объектов региональными властями по поручению губернатора Дмитрия Миронова были найдены новые инвесторы. Планируется, что в этом году удастся решить проблемы порядка 900 обманутых дольщиков, – отметил Андрей Шабалин. – Вопрос с достройкой проблемных объектов Правительство региона держит на контроле. Мы регулярно проводим совещания, заседания рабочих групп, на которых озвучивается актуальная информация, которая в последствии доводится до сведения дольщиков. Кроме того, в регионе принят закон, согласно которому инвесторам, решившимся на достройку проблемных объектов, предоставляются льготные условия работы. И мы видим, что эта мера уже работает, она действенна.



Было отмечено, что в прошлом году при содействии Правительства области введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов, решен вопрос 1264 участников долевого строительства. Это значительно больше, чем в предыдущие периоды, когда в год вводилось в эксплуатацию по одному-два объекта.



В мероприятии приняли участие директор регионального департамента строительства Виктор Неженец, представители правоохранительных и надзорных органов, а также инициативных групп участников долевого строительства, депутаты.



– За понятием «обманутые дольщики» скрываются судьбы обычных людей, как правило целых семей. Понимая это, фракция «Единой России» областной Думы ответственно подходит к решению этой проблемы, – подчеркнул заместитель председателя Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Волончунас. – Вместе с исполнительной властью региона за достройкой проблемных объектов мы следим особенно внимательно. Постоянный депутатский и общественный контроль помогает в оперативном режиме мониторить ситуацию, разрабатывать «дорожную карту» по решению проблем конкретных домов. Радует, что результат этой работы есть. Но наша задача добиться того, чтобы словосочетание «обманутый дольщик» ушло в прошлое.